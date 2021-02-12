Дополнительный общественный транспорт вывели на улицы Москвы из-за снегопада

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На улицы столицы вышли 180 единиц дополнительного общественного транспорта из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Подобные меры принимаются для комфорта пассажиров. В пресс-службе отметили, что департамент делает все, чтобы москвичи вовремя добрались до дома.

Кроме того, в департаменте призвали жителей столицы пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать снежных заносов.

Ранее в ведомстве рассказали, что общественный транспорт работает в штатном режиме и готов принять увеличенный пассажиропоток.

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