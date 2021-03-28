Терапевт перечислила самые опасные для аллергиков растения

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Период с марта по апрель является самым сложным для аллергиков. С какими распространенными видами аллергенов они сталкиваются весной, рассказала врач-терапевт, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, первые симптомы аллергии проявляются, когда тает снег и образуется перегной. Позже к этому добавляется реакция на пыльцу разных деревьев.

— Необходимо с осторожностью ходить в лес, в парки и туда, где идет гниение, так как пыльца грибков (перегной) точно также дает нагрузку на аллергиков, — подчеркнула терапевт.

Она пояснила, что одними из самых сложных периодов считаются грибковая и пыльцевая сенсибилизации. Одними из опасных для аллергиков становятся такие деревья, как ольха, береза и клен. Кроме того, аллергия может наблюдаться и на разные виды трав, в том числе одуванчики, отмечает RT.

Как пояснила Людмила Лапа, масочный режим, который действует в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, может облегчить симптомы аллергической реакции.

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