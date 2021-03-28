Оксана Самойлова поделилась с подписчиками семейным фото в полном составе

Фото: @samoylovaoxana / Официальный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Модель Оксана Самойлова опубликовала в соцсетях фотографию, на которой запечатлены все члены ее семьи, которая считается одной из самых популярных в отечественном шоу-бизнесе.

На снимке Самойлова и ее муж рэпер Джиган позируют со своими четырьмя детьми — тремя дочерьми и сыном. По словам блогера, эта фотография стала одной из сотни, где все члены семьи «получились нормально».

Подписчики с восторгом приняли снимок, отметив красоту и детей, и их звездных родителей. Поклонники Самойловой обратили внимание, что из всех детей только вторая дочь Лея унаследовала ее черты. Все остальные наследники, по их мнению, похожи на папу.

«Ну потрясающая фотография. Настолько теплая и уютная»; «Восхитительная семья»; «Очень красивые»; «Прекрасная семья. Счастья вам»; «Самая лучшая и красивая семья русского шоу-бизнеса»; «Все папины, кроме Леи», — написали они в комментариях.

Напомним, у Джигана и Самойловой четверо детей — девятилетняя Ариела, шестилетняя Лея, трехлетняя Майя и годовалый Давид.

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