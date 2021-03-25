«Музыка здесь ни при чем»: продюсер раскрыл источники дохода Джигана

Фото: @samoylovaoxana / Официальный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Концерты рэпера Джигана являются существенной статьей дохода артиста, за одно выступление хип-хопер требует не менее 15 тысяч долларов США. Такие гонорары позволяют исполнителю жить на широкую ногу и дарить супруге дорогостоящие авто. Так музыкальный критик и продюсер Илья Легостаев прокомментировал новость о том, что Джиган купил своей жене Оксане Самойловой автомобиль Rolls-Royce Ghost за 35 миллионов рублей.

По словам собеседника «Вечерней Москвы», популярные хип-хоп-звезды в России, помимо концертов, занимаются и бизнесом:

— Музыка здесь ни при чем, а вот бизнес — да. У Джигана, кроме выступлений, за которые он просит ни много ни мало 10–15 тысяч долларов, есть стриминговые каналы, приносящие немаленький доход. Также он пишет музыку для фильмов и сериалов, принимает участие в различных рекламных коллаборациях.

Легостаев отметил, что хороший доход артист получает еще от сети тату-салонов и гастрономических точек, которые он курирует. К тому же Джигана часто приглашают за финансовое вознаграждение на различные проекты, которые популярны на Youtube-платформах.

Даже в период пандемии артист мог получать деньги за треки и авторские права, сказал продюсер.

— Мне кажется, что с такими финансами машина за 35 миллионов для Джигана — сущий пустяк, — добавил он.

Ранее модель Оксана Самойлова похвасталась перед своими подписчиками в Instagram автомобилем Rolls-Royce Ghost, который ей подарил рэп-исполнитель Джиган. Самойлова призналась, что мечтала о такой машине. Автомобиль, подаренный мужем, стал первым представителем этой модели в России, отметила блогер. Подписчики поздравили ее с таким шикарным подарком.

Напомним, что в прошлом году у рэпера были проблемы с наркотиками, из-за чего он попал в больницу в Америке. Его скандальное поведение практически довело пару до развода, но Джигану удалось убедить Самойлову дать их отношениям второй шанс. По его словам, ему пришлось «замаливать грешки».

Сама Самойлова призналась, что помирилась с рэпером ради четырех общих детей.

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