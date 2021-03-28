Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на улице Маршала Чуйкова
Россия, Москва, улица Маршала Чуйкова, 22к2 Карта всех событий
Квартира загорелась в жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
— Происходило возгорание в квартире. Площадь уточняется. Пострадали два человека, — пояснил собеседник.
Дом, в котором произошел пожар, находится по адресу улица Маршала Чуйкова, 22к2.
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