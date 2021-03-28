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Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Синичкина улица, 9Ас4 Карта всех событий

Пожар начался в административном здании в столичном районе Лефортово. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 28 марта.

Инцидент произошел по адресу улица 2-я Синичкина, 9а, строение 4. В здании наблюдается плотное задымление, площадь огня составляет 50 квадратных метров. Люди были эвакуированы из здания. В настоящее время ведется ликвидация возгорания, пострадавших нет, отмечает источник «ВМ».

Ранее сообщалось о возгорании в подвале дома в центре Москвы.

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