Пожар в складском здании на Крымском Валу ликвидировали

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9с31 Карта всех событий

Возгорание на втором этаже двухэтажного здания склада на Крымском Валу ликвидировали. О этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 27 марта.

Ранее сообщалось, что по адресу Крымский Вал, дом № 9, строение 31 произошел пожар. Его площадь составила 200 квадратных метров.

По данным источника, возгорание удалось ликвидировать. В результате случившего никто не пострадал.

Видео: Telegram / Говорит Москва

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