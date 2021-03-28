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Пожар произошел на территории детского лагеря в Новой Москве
Фото: МЧС / Иркутская область

Пожар произошел на территории детского лагеря в Новой Москве

Василий Плиткин

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Каменка Карта всех событий

Пожар произошел на территории детского лагеря в Новой Москве. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Каменка. По информации источника, горит одноэтажное здание.

— Предварительно, горит баня, — пояснили в экстренных службах.

В настоящее время устанавливается площадь возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

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детский лагерьпожарНовая Москва
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