Девятилетний мальчик получил травму во время конфликта на тренировке в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Яблочкова Карта всех событий

Столичная прокуратура инициировала проверку после того, как девятилетний мальчик получил травму во время конфликта в спортивной секции. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, школьника доставили в одну из больниц Москвы. Телесные повреждения он получил во время конфликта, который возник при посещении спортивной секции, расположенной по улице Яблочкова.

Правоохранители установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

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