Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Девятилетний мальчик получил травму во время конфликта на тренировке в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Девятилетний мальчик получил травму во время конфликта на тренировке в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Яблочкова Карта всех событий

Столичная прокуратура инициировала проверку после того, как девятилетний мальчик получил травму во время конфликта в спортивной секции. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, школьника доставили в одну из больниц Москвы. Телесные повреждения он получил во время конфликта, который возник при посещении спортивной секции, расположенной по улице Яблочкова.

Правоохранители установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

Читайте также: Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Новой Москве

травмашкольникмальчик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте