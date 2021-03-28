В СК рассказали подробности смерти женщины, найденной мертвой в столичном фитнес-центре

Фото: СК РФ / Свердловская область

Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

СК начал доследственную проверку после гибели 40-летней женщины в бассейне фитнес-центра. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье в фитнес-центре на Ленинградском проспекте. Плававшая в бассейне посетительница внезапно почувствовала себя плохо и начала тонуть. Сотрудники спортивного учреждения попытались оказать женщине помощь, но безуспешно. Она скончалась до приезда скорой.

— Предварительно, смерть женщины наступила в результате острой сердечной недостаточности, — рассказала Юлия Иванова.

Следствию предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников фитнес-центра, сообщается на сайте ведомства.

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