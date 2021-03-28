Подросток умер после вечеринки в Волгограде

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК по Волгоградской области начал проверку по факту смерти подростка в съемной квартире после вечеринки в Волгограде. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, 17-летний школьник вместе с приятелями накануне арендовали на сутки квартиру, чтобы провести в ней вечеринку. Утром 28 марта парень почувствовал себя плохо и потерял сознание. Друзья школьника вызвали скорую помощь и сообщили об инциденте его родителям.

По данным следствия, медики не смогли спасти подростка. Точную причину смерти назовут после судебно-медицинской экспертизы.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента.

Читайте также: Ребенок едва не утонул в бассейне столичного спорткомплекса