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Ребенок едва не утонул в бассейне столичного спорткомплекса
Фото: mos.ru

Ребенок едва не утонул в бассейне столичного спорткомплекса

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

СК начал проверку после того, как ребенок едва не утонул в бассейне спорткомплекса на западе столицы. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в спортивном комплексе на Можайском шоссе. Ребенок плавал в бассейне и начал захлебываться. Его извлек из воды тренер. Впоследствии пострадавшего доставили в одну из городских больниц для обследования.

Как отмечается в сообщении, мама малолетнего также находилась в спорткомплексе, где случился инцидент.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что СК начал доследственную проверку после гибели 40-летней женщины в бассейне фитнес-центра.

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