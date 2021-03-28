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Эндокринолог объяснила, как влюбленность влияет на похудение
Фото: pixabay.com

Эндокринолог объяснила, как влюбленность влияет на похудение

Анастасия Колоскова

Здоровье

Переживающий состояние влюбленности человек быстрее сбрасывает лишний вес. Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова.

Специалист назвала влюбленность многофакторным процессом. По ее словам, во время романтического чувства активнее синтезируются определенные гормоны. При этом центр насыщения быстрее реагирует на стимулы, и чувство сытости и удовлетворения наступает при любых положительных эмоциях.

— По аналогии, человек может съесть сладкое или погулять с собакой, сходить на интересную постановку в театр ради удовольствия. Центру насыщения неважно, чем мы его стимулируем, а вот количество потребляемых в этот момент калорий значимо влияет на наш вес, если выбирать в качестве источника радости только конфеты, — цитирует Иванникову «Звезда».

Она отметила, что в состоянии влюбленности человек больше двигается. Помимо этого, он испытывает желание улучшить свою внешность. По словам специалиста, на эмоциональном подъеме люди часто меняют принципы питания. В состоянии взаимной влюбленности люди могут не испытывать голода, так как уровень эндорфинов повышается, а факторы стресса снижаются, заключила эксперт.

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