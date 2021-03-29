Наталья Сергунина: 20 команд примут участие в конкурсе технологичных проектов Impact Challenge

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стартовал прием заявок на новый конкурс Impact Challenge. Мероприятие предназначено для бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, эксперты отберут 20 команд. В рамках конкурса они проведут пилотные тестирования своих продуктов, а также смогут найти деловых партнеров и привлечь инвестиции.

— Пандемия коронавируса еще раз напомнила всему миру, насколько важны принципы социальной ответственности и устойчивого развития. Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса — поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном этапе, — подчеркнула Наталья Сергунина.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 апреля на сайте Московского инновационного кластера (МИК).

Конкурс Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития, которая состоит из 17 целей. Они направлены на экономический рост, ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и решение других глобальных задач.

В командах, участвующих в мероприятии, должны находиться не менее двух человек. Им необходимо обладать готовым или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), а также состоять в МИК или присоединиться к нему, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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