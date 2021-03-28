Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Научно-технологический кластер «Ломоносов» будет построен в течение двух лет
Фото: Анна Быкова

Научно-технологический кластер «Ломоносов» будет построен в течение двух лет

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1Карта всех событий

Первый корпус научно-технологического кластера «Ломоносов» планируют достроить в течение двух лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кластер будет создан на базе Московского государственного университета (МГУ) и будет представлять собой десятиэтажное здание общей площадью 65 тысяч квадратных метров.

— Сейчас на площадке будущего кластера ведутся подготовительные работы, а в ближайшие два месяца начнется сооружение фундамента первого корпуса. Достроить этот объект мы планируем в течение двух лет, — приводит слова Бочкарева пресс-служба ведомства.

Также заммэра отметил, что в здании кластера «Ломоносов» разместят офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Дворец единоборств в «Лужниках» завершат строить к концу 2021 года

МГУстроительствоАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте