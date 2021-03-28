Научно-технологический кластер «Ломоносов» будет построен в течение двух лет

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Первый корпус научно-технологического кластера «Ломоносов» планируют достроить в течение двух лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кластер будет создан на базе Московского государственного университета (МГУ) и будет представлять собой десятиэтажное здание общей площадью 65 тысяч квадратных метров.

— Сейчас на площадке будущего кластера ведутся подготовительные работы, а в ближайшие два месяца начнется сооружение фундамента первого корпуса. Достроить этот объект мы планируем в течение двух лет, — приводит слова Бочкарева пресс-служба ведомства.

Также заммэра отметил, что в здании кластера «Ломоносов» разместят офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний.

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