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Контейнеровоз снят с мели в Суэцком канале
Фото: pixabay.com

Контейнеровоз снят с мели в Суэцком канале

Полина Долганова

Происшествия

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале, снят с мели. Об этом сообщает компания Inchcape Shipping.

— Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск), — говорится в заявлении компании в Twitter.

Пока неизвестно, когда канал будет вновь открыт для движения. Сейчас в очереди стоят более 450 различных судов.

Спасателям удалось освободить судно после извлечения из-под него 27 тысяч кубометров песка.

Контейнеровоз направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник, 23 марта, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно полностью заблокировало движение, сообщает Bloomberg.

Компания Evergreen, которая управляет Ever Given, 26 марта заявляла, что потребуется около двух — трех дней, чтобы снять судно с мели.

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Происшествиясел на мельСуэцкий канал
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