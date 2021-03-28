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Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию
Фото: mzd.rzd.ru

Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

Анастасия Колоскова

В мире

На фоне пандемии коронавируса Китай увеличил число железнодорожных перевозок через Россию в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как следует из публикации, в Поднебесной стали чаще пользоваться железнодорожным транспортом, чтобы избежать задержек поставок в Европу. Отмечается, что в январе и феврале 2021 года в Европу из Китая отправили две тысячи грузовых поездов — в два раза больше, чем годом ранее.

Специалист в области продаж Нину Фанг, которая работает в компании, занимающейся производством тренажеров, пояснила, что ранее Китай доставлял товары по морю. Но цены на этот вид перевозки быстро подскочили. По ее словам, клиенты из Германии и Франции жаловались на низкую эффективность водных перевозок.

Как отмечается в издании, блокировка Суэцкого канала кораблем, севшим на мель, также оказывает влияние на ситуацию в логистике.

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РоссияКитайжелезная дорога
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