Рогозин поделился снимком со спутника севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился новым снимком контейнеровоза Ever Given, который ранее сел на мель в Суэцком канале. Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что снимок был сделан спутником «Ресурс-П».

— Суэцкий канал, съемка спутником «Ресурс-П». Суперконтейнеровоз пока на мели, — подписал фото глава Роскосмоса.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, следуя из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно заблокировало движение, в очереди застряли не менее ста судов.

В субботу, 27 марта, появились сообщения, что судно Ever Given удалось сдвинуть с места после того, как оттуда вывезли около 20 тысяч тонн песка.

Читайте также: Президент Египта поручил разгрузить корабль, севший на мель в Суэцком канале