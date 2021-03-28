Президент Египта поручил разгрузить корабль, севший на мель в Суэцком канале

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал поручение начать разгружать контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение других кораблей. Об этом сообщил телеканал Extra News.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, следуя из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно заблокировало движение других кораблей.

В субботу, 27 марта, появились сообщения, что судно Ever Given удалось сдвинуть с места после того, как оттуда вывезли около 20 тысяч тонн песка.

По данным на 27 марта, образовавшаяся «пробка» собрала уже 321 судно, которое ожидает возможности пройти через канал.

Администрация Суэцкого канала затруднилась назвать точные сроки снятия застрявшего корабля с мели.

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