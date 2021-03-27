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В Кремле заявили, что обращений к РФ по освобождению Суэцкого канала не поступало
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле заявили, что обращений к РФ по освобождению Суэцкого канала не поступало

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Обращений к России с просьбой помочь разблокировать Суэцкий канал не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 27 марта, радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, следуя из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно заблокировало движение, в очереди застряли не менее ста судов.

— Нет. Обращений не было, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обращались ли к России за помощью в этом вопросе.

В субботу, 27 марта, появились сообщения, что судно Ever Given удалось сдвинуть с места после того, как оттуда вывезли около 20 тысяч тонн песка.

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Дмитрий ПесковКремльсудно
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