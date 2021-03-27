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Более 320 кораблей застряли в очереди на вход в Суэцкий канал
Фото: ren.tv / Скриншот видео РЕН ТВ

Более 320 кораблей застряли в очереди на вход в Суэцкий канал

Виктория Родимкина

Происшествия

На данный момент 321 судно простаивает в очереди, ожидая возможности пройти через Суэцкий канал из-за ситуации с севшим на мель контейнеровозом. Об этом заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа в субботу, 27 марта.

— В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией, — цитирует Рабиа РИА Новости.

Он отметил, что работы по снятию севшего на мель контейнеровоза в Суэцком канале идут в круглосуточном режиме без перерыва.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, следуя из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно заблокировало движение других кораблей.

В субботу, 27 марта, появились сообщения, что судно Ever Given удалось сдвинуть с места после того, как оттуда вывезли около 20 тысяч тонн песка.

Читайте также: СМИ: Блокировка Суэцкого канала может повлиять на грузооборот всех портов в мире

очередисудноСуэцкий канал
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