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Регина Тодоренко рассказала о смене имиджа
Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко рассказала о смене имиджа

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко неожиданно для поклонников отстригла челку. Девушка опубликовала фото с новой прической в своем Instagram.

В подписи к публикации ведущая «Орла и решки» заранее ответила на вопрос подписчиков о возможном разводе с певцом Владом Топаловым.

— Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна единственная причина — надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен! — написала Тодоренко.

Регина Тодоренко вышла замуж за члена группы Smash!! Влада Топалова в 2018 году. Сейчас пара воспитывает сына Мишу.

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Регина ТодоренкоВлад Топаловразвод
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