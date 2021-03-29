Навигацию в Суэцком канале могут восстановить через несколько часов

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Возобновление навигации по Суэцкому каналу ожидается в ближайшие несколько часов. Об этом РИА Новости рассказал источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

— Операция по снятию судна с мели достигла значительного успеха, ей способствовал прилив, а также усилия более десяти буксиров, — говорится в сообщении.

По данным компании, как минимум 44 судна ждут своей очереди в Большом Горьком озере в середине канала. На входах в очереди не менее 300 судов.

Ранее, 28 марта, пресс-служба администрации Суэцкого канала заявила, что работы по углублению дна в районе инцидента станут масштабнее.

В понедельник, 29 марта, стало известно, что контейнеровоз был снят с мели. Спасатели извлекли из-под судна 27 тысяч кубометров песка.

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