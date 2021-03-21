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Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30 без ракет
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30 без ракет

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван закупил у России истребители Су-30СМ, которые не были укомплектованы ракетами. Об этом он сообщил на встрече с жителями Арагацотнской области, видеозапись с которой появилась на странице премьера в Facebook.

— Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае. И да, мы не успели купить ракеты до войны, — сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что ответственность за это лежит на прежних властях, которые за 26 лет не успели приобрести истребительную авиацию.

Ранее бывший президент Армении Левон Тер-Петросян посоветовал Пашиняну уйти в отставку и временно эмигрировать.

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