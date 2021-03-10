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Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генерального штаба. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РИА Новости.
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Москвичам рассказали о новых проектах и современных технологиях Главархива
Мосгосэкспертиза представила новое мобильное приложение
Проезжую часть освободили на юго-востоке Москвы после аварии
Врачи столичной больницы № 13 начали лечить суставы при помощи клеточных технологий
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