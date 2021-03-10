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Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба
Фото:World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба

Юлия Ямпольская

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генерального штаба. Об этом в среду, 10 марта, сообщает РИА Новости.

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