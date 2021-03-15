Бывший президент Армении посоветовал Пашиняну уйти в отставку и временно эмигрировать

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Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что премьер-министру Николу Пашиняну стоит уйти в отставку и временно выехать за пределы страны.

По его словам, это необходимо сделать в интересах государства. Он отметил, что Пашинян не думает о защите страны и заботе о ней, а руководствуется «нескрываемой одержимостью сохранения власти любой ценой».

— Я согласен со звучащими в обществе утверждениями, что в случае организации досрочных выборов правящей силой она не станет гнушаться повсеместным использованием административного ресурса, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности, — подчеркнул Тер-Петросян.

По его мнению, если это случится, граждане Армении станут свидетелями «самых позорных» выборов в истории страны. Он утверждает, что это может стать концом армянской государственности или обеспечить длительное «кошмарное существование», сообщается на портале ilur.am.

В случае сложения полномочий Пашиняна обязанности премьер-министра должны возложиться на беспартийного вице-премьера. Именно он, по словам экс-президента, благодаря нейтралитету сможет обеспечить справедливые выборы.

Напомним, действующий президент Армении по предложению премьера Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны.

Далее в столице Армении прошли протесты оппозиционно настроенного населения. Митинги в Ереване проводятся регулярно по сей день.

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