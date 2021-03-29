Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Судебные приставы разыскивают актрису Анастасию Заворотнюк по новому делу, возбужденному несколько недель назад. Об этом сообщает StarHit.

Сейчас у актрисы долг в 80 тысяч рублей.

Информация о местонахождении телеведущей часто меняется. По некоторым данным, сейчас артистка проживает в загородном доме в Крекшине.

Ранее Заворотнюк долго не могла выплатить кредит банку, который был взят в долларах. Погасить задолженность удалось во время борьбы с онкологией.

Тяжелобольной звезде помогает ее муж — фигурист Петр Чернышев. Он тренирует молодых спортсменов и регулярно участвует в ледовых шоу.

Напомним, что 28 марта сын актрисы Майкл заменил в своем нике в Instagram фамилию мамы на фамилию отца. Молодой человек никак не прокомментировал свой поступок.

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