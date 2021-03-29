Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы

Полина Долганова

Звезды

Судебные приставы разыскивают актрису Анастасию Заворотнюк по новому делу, возбужденному несколько недель назад. Об этом сообщает StarHit.

Сейчас у актрисы долг в 80 тысяч рублей.

Информация о местонахождении телеведущей часто меняется. По некоторым данным, сейчас артистка проживает в загородном доме в Крекшине.

Ранее Заворотнюк долго не могла выплатить кредит банку, который был взят в долларах. Погасить задолженность удалось во время борьбы с онкологией.

Тяжелобольной звезде помогает ее муж — фигурист Петр Чернышев. Он тренирует молодых спортсменов и регулярно участвует в ледовых шоу.

Напомним, что 28 марта сын актрисы Майкл заменил в своем нике в Instagram фамилию мамы на фамилию отца. Молодой человек никак не прокомментировал свой поступок.

Читайте также: «Выдает желаемое за реальное»: рассказы Волочковой о возлюбленном проверили на детекторе лжи

долгболезньАнастасия Заворотнюк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте