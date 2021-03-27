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Волочкова ответила на вопросы про возлюбленного на детекторе лжи
Анастасия Волочкова поделилась интимными подробностями личной жизни / Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Волочкова ответила на вопросы про возлюбленного на детекторе лжи

Юлия Курганова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем новом возлюбленном. Она ответила на вопросы о нем и личной жизни на детекторе лжи. Знаменитость уверяет, что всегда пользовалась успехом у мужчин и почти никогда не была одна. У ее ног было очень много достойных поклонников.

— У моего нового любимого человека есть свой бизнес, ему 38 лет, его зовут Олег. Он имеет одну дочь. У нас серьезные гармоничные отношения, — рассказала Волочкова в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Она сообщила, что познакомилась с новым избранником 20 июля прошлого года в нотариальной конторе и до сих пор очень счастлива с ним.

Балерину также спросили о ее прошлых отношениях. Волочкова призналась, что у нее было много романов с олигархами, но встречались ей и альфонсы, которые жили за ее счет. Она заявила, что никогда не вступали в интимные отношения за деньги. Но специалист, который расшифровывал показания детектора лжи, сказал, что балерина слукавила, отвечая на этот вопрос.

Он сообщил, что у Волочковой действительно есть отношения с мужчиной, но их серьезность балерина скорее придумала и выдает желаемое за реальное. Также специалист отметил, что артистка преувеличивает заслуги своего мужчины и яркость их интимной жизни.

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детектор лжиАнастасия Волочковавозлюбленные
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