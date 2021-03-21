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«Это фантастика»: Анастасия Волочкова рассказала о своем райдере
Анастасия Волочкова рассказала, что у нее скромные запросы / Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Это фантастика»: Анастасия Волочкова рассказала о своем райдере

Юлия Курганова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова подробно рассказала о своем райдере. Она отметила, что очень часто летает на гастроли экономклассом, так как не хочет, чтобы организаторы сильно тратились. Танцовщица заявила, что у нее довольно скромные запросы.

— Мой райдер — это фантастика. Самый главный у нас с коллективом райдер — технический, куда входят размер сцены, ее поверхность, свет и звук. Если не могут обеспечить ровную сцену, то мы танцуем и на такой. В мой бытовой райдер входит вода с лимоном и все, а для артистов я прошу чай, кофе, сахар и молоко, — рассказала Волочкова в интервью на Youtube.

Она добавила, что многие уверены в высоких запросах ее коллектива. Организаторы думают, что балерина запросит красную дорожку к трапу самолета и лимузин, но это совершенно не так.

Также Волочкова отметила, что ест очень мало, в ее рацион входят только овощные супы, салатные листья и вареные яйца. Но балерина не просит организаторов гастролей обеспечивать ее этими продуктами, старается все возить сама.

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райдергастролиАнастасия Волочкова
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