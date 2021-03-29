«Педагог так педагог!»: Басков рассказал, как Кабалье била его палкой на репетициях

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Певец Николай Басков в программе «Звезды сошлись» рассказал, как знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье во время репетиций била его палкой за ошибки в исполнении.

Певец пояснил, что за многолетнюю дружбу Монсеррат Кабалье раскрыла в нем мощный потенциал. Однако методы звезды оперы были не самыми гуманными.

— Вот у меня был педагог так педагог! Она меня даже палкой била! Монсеррат уже было тяжело, она передвигалась с тростью. И когда у меня не включались правильно диафрагменные косые мышцы, но она подходила, брала свою палку и мне вот так, прямо в это место, под диафрагму. И говорила все время по-английски: «Чем думаем? Где твой мозг?». Она была очень строгая, — рассказал Николай Басков.

Певец также рассказал, что однажды опоздал на репетицию на 15 минут из-за пробок, и оперная дива все отменила, несмотря на то что все уже собрались. По ее словам, это должно было научить певца самодисциплине.

Читайте также: Бывшая возлюбленная Баскова рассказала, почему не вышла за него замуж