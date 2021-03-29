Наташа Королева рассказала, почему рассталась с Игорем Николаевым

Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева, которая уже почти 20 лет замужем за бодибилдером Сергеем Глушко, рассказала, почему рассталась со своим первым супругом, продюсером и композитором Игорем Николаевым.

В эфире передачи Андрея Малахова певица отметила, что ее отношения с музыкантом изначально складывалась «не как у всех». Они познакомились, когда Наташе было всего 16 лет, и поначалу композитор не воспринимал ее всерьез. Со временем Николаев влюбился в певицу, и, когда ей исполнилось 18 лет, пара поженилась.

Супруги прожили вместе 10 лет. По словам Королевой, она не хотела больше продолжать отношения из-за характера Николаева.

— Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался, — сказала певица.

Она добавила, что после расставания с композитором получила значительную поддержку от Аллы Пугачевой, которая смогла найти нужные слова в непростой ситуации, сообщает Пятый канал.

Читайте также: «Боже, оденьтесь и уймитесь!»: подписчики раскритиковали Тарзана за откровенное фото