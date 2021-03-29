Финальный день открытых дверей состоится на Городской ферме

Фотография с официального портала мэра Москвы

Городская ферма на ВДНХ в среду, 31 марта, проведет заключительный весенний день открытых дверей.

Взрослых и юных гостей приглашают на мастер-классы, где можно сделать «Шкатулку-мороженое» или «Поделку в стиле бохо». Расписать имбирные пряники можно будет в кафе фермы. Мастер-классы идут в потоковом режиме, поэтому предварительная запись не нужна.

Любителей активного веселья ждут на «Бумажной дискотеке».

Как всегда, обитатели фермы с нетерпением ждут гостей, сообщается на сайте.

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