Финальный день открытых дверей состоится на Городской ферме
Городская ферма на ВДНХ в среду, 31 марта, проведет заключительный весенний день открытых дверей.
Взрослых и юных гостей приглашают на мастер-классы, где можно сделать «Шкатулку-мороженое» или «Поделку в стиле бохо». Расписать имбирные пряники можно будет в кафе фермы. Мастер-классы идут в потоковом режиме, поэтому предварительная запись не нужна.
Любителей активного веселья ждут на «Бумажной дискотеке».
Как всегда, обитатели фермы с нетерпением ждут гостей, сообщается на сайте.
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