Девять московских школьников вошли в число победителей Всероссийской олимпиады по химии

Ученицы 11-го медицинского класса школы № 2097 София Кузина (слева) и Яна Луканина на уроке химии. В бюджете столицы на 2021 год на оснащение инновационным учебным оборудованием начальных и профильных классов в старшей школе предусмотрено 7,5 миллиарда рублей / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Школьники столицы удостоились 47 дипломов победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде по химии. Об этом сообщается на сайте департамента образования и науки Москвы.

Уточняется, что девять учеников московских школ стали победителями олимпиады.

Олимпиада проводилась с 20 по 26 марта. Она включала три тура: два теоретических и один экспериментальный. Площадкой заключительного этапа олимпиады стал Белгород.

— Такие результаты в первую очередь подтверждают как глубокие знания ребят, так и их успешную интенсивную работу. Ведь, несмотря на пандемию, работа по развитию таланта не прекращалась. Тренеры проводили занятия дистанционно, а Центр педагогического мастерства предоставил школьникам онлайн-курсы и подборки заданий разного уровня сложности, —цитирует научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко агентство городских новостей «Москва».

Заключительный этап определил пятерых школьников, которые будут представлять Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая пройдет с 20 по 26 апреля.

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