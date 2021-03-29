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Автомобилист на западе столицы насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Автомобилист на западе столицы насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Производственная улица Карта всех событий

Пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора, погиб под колесами иномарки в столичном районе Солнцево. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, трагический инцидент случился поздно вечером в воскресенье на улице Производственной.

27-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, следуя по Боровскому шоссе в направлении МКАД, сбил мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. От полученных травм 31-летний пешеход скончался на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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