Автомобилист на западе столицы насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет

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Россия, Москва, Производственная улица Карта всех событий

Пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора, погиб под колесами иномарки в столичном районе Солнцево. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, трагический инцидент случился поздно вечером в воскресенье на улице Производственной.

27-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, следуя по Боровскому шоссе в направлении МКАД, сбил мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. От полученных травм 31-летний пешеход скончался на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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