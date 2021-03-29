Автомобилист на западе столицы насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет
Пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора, погиб под колесами иномарки в столичном районе Солнцево. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным правоохранителей, трагический инцидент случился поздно вечером в воскресенье на улице Производственной.
27-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, следуя по Боровскому шоссе в направлении МКАД, сбил мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. От полученных травм 31-летний пешеход скончался на месте.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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