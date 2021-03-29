Десять футболистов сборной России сдали тесты на допинг

Фото: twitter.com/TeamRussia

Допинг-офицеры протестировали десятерых футболистов из сборной России. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает пресс-служба национальной команды.

— Ранним утром 29 марта в расположение сборной приехали инспекторы допинг-контроля. У десяти футболистов взяли пробы, — говорится в заявлении.

Примечательно, что контролю вне соревнований подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения.

Ранее, 24 марта, российская сборная встретилась на выездном матче со сборной Мальты в рамках одного из этапов отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 3:1. 27 марта Россия сыграла против Словении в домашнем матче. Команда Станислава Черчесова выиграла со счетом 2:1.

Читайте также: Московский ЦСКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом»