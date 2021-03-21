Московский ЦСКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом»

Фото: cska-hockey.ru

Московский ЦСКА одержал победу в матче в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом» из Ярославля.

Третий матч завершился в пользу армейцев со счетом 2:1. Первую шайбу в составе армейцев забросил Константин Окулов. Счет в игре сравнял нападающий ярославцев Павел Тютнев. Окончательный счет в матче установил форвард армейцев Антон Слепышев, принесший победы красно-синим в овертайме. Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу столичного клуба.

Следующая игра состоится 23 марта в Ярославле.

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