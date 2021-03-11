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Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток»

Фантастическим скандалом закончился чемпионат мира среди лыжников в Оберстдорфе. В последней гонке соревнований россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо вышли на финишную прямую 50-километрового марафона почти вместе, но Александр находился чуть впереди...

То, что последовало дальше, войдет в историю мирового лыжного спорта. Но даже спустя четыре дня после финиша гонки не пропадает ощущение, что могут признать нового победителя.

Вкратце о скандале. Итак, Большунов и Клэбо выходят на финишную прямую. Россиянин чуть впереди, максимально близко к правой границе «коридора». Однако Клэбо решает обогнать Большунова именно с правой стороны. В этот момент Большунов, не видя соперника, делает шаг вправо, чтобы «закрыть коридор», и в этот момент происходит контакт между лыжниками. Норвежец касается лыжной палки россиянина, которую тот непроизвольно втыкает себе между ног.

Палка напополам, скорость Большунова мгновенно падает, и первым к финишу приходит Клэбо, вторым — Пусть второй, но честный его соотечественник Эмиль Иверсен, россиянин — третий. Наш спортсмен после финиша рыдает от досады, Клэбо его успокаивает, российская сторона подает протест на результат гонки, и жюри соревнований его удовлетворяет.

По итогам марафона Клэбо дисквалифицирован, золото достается Иверсену, серебро — Большунову. На пьедестале огорченный россиянин медаль держал в руках, но не надел на шею.

«Прогрессивное мировое сообщество», то есть те, кто не за Россию, клеймит за этот поступок Большунова, но все же признает, что Иверсен не настоящий чемпион.

Норвежская лыжная ассоциация тут же подала апелляцию на дисквалификацию Клэбо. Однако уже вчера отозвала ее.

— Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Я хочу думать позитивно и забыть об этом. Я не хочу , чтобы меня воспринимали как привередливого лыжника, — сказал Клебо.

Что действительно повлияло на решение спортсмена — хороший вопрос. Однако он на своей странице в соцсети назвал и Иверсена своим хорошим другом и настоящим победителем, и рассказал о хороших отношениях с Большуновым.

Тем временем за этот небольшой промежуток между финишем и отзывом апелляции произошло много всего интересного.

Авторитетный голос «мирового сообщества», бывший биатлонист Мартен Фуркад заявил: «Посмотрел видеообзор марафонской гонки у лыжников. Кто-то может мне объяснить, за что дисквалифицировали Клэбо?»

При чем тут биатлон? Просто для создания нужного информационного фона (в данном случае «всеобщее негодование») сгодится и голос старины Фуркада, который любил клеймить российского биатлониста Александра Логинова.

Бог судья «прогрессивному мировому сообществу». Но разве от этого мы будем меньше восхищаться нашим лыжником с Брянщины Александром Большуновым, который завоевал на ЧМ-2021 больше всех наград?

После многочисленных провалов и допинг-скандалов российских биатлонистов лыжник Большунов подарил нашим болельщикам веру в то, что наши спортсмены могут честно побеждать соперников на самом высоком уровне.

Но так ли честны норвежские лыжники, большинство из которых имеют «терапевтические исключения», а значит, вполне законно могут употреблять запрещенные для других препараты? Еще пару недель назад все были уверены, что Клэбо — лучший спринтер планеты, а Большунов — номер один в дистанционной борьбе. Однако марафонская гонка на ЧМ-2021 заставила в этом усомниться. И ведь никто из норвежцев не признается, что «терапевтические исключения» здорово могли помочь Йоханнесу Клэбо стать сильнее и в марафоне.

Впрочем, похоже, что скандал завершился. Клэбо решил выйти из «гонки» после гонки, великодушно отдав победу соотечественнику.

Пеле — человек-стадион

Легендарный бразильский стадион «Маракана» вскоре обретет новое название — «Эдсон Арантис ду Насименту — Король Пеле». Решение приняли в результате народного голосования. Пеле, которому уже 80 лет, неоднократно играл на «Маракане» и трижды приводил Бразилию к победам на чемпионатах мира.

ЦСКА обнулил «Спартак». В четвертом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги армейцы победили краснобелых — 3:1 (4:0 в серии) и вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок впервые в КХЛ проиграл серию плей-офф лишь по итогам четырех матчей.

Олимпиада без чужестранных болельщиков. Как сообщило агентство Kyodo, правительство Японии не планирует приглашать иностранных болельщиков на Олимпийские игры в Токио. Напомним, что летняя Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Роналду отвернулся, Холланд бьет рекорд. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала: туринцы победили «Порту» (3:2) в дополнительное время в ответном матче, но португальцы идут дальше за счет голов на выезде. Причем фанаты «Юве» винят в неудаче португальского форварда Криштиану Роналду, который отвернулся, стоя в «стенке», когда игрок «Порту» наносил удар со штрафного, достигший цели. Третий год подряд «Ювентус» вместе с Роналду не доходит даже до полуфинала ЛЧ.

В то же время новая звезда европейского футбола — форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей». 20-летний норвежец довел число забитых голов в ЛЧ до 20. На что ему потребовалось всего 14 матчей. Это новый рекорд турнира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России:

— Александр Большунов — наш король! Несмотря ни на что. Марафонская гонка стала очень непростой для нас всех. Остается надеяться, что этот прецедент будет толчком для внесения изменений в правила FIS. Я никогда не поверю, что норвежцы тренируются больше, чем тот же Большунов.

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