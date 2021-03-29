В Госдуме оценили планы налоговиков усилить контроль за продавцами на рынках

Фото: Пресс-служба Госдумы

Планы Минфина и ФНС усилить контроль над продавцами на рынках могут нанести ущерб добросовестным предпринимателям. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг, комментируя инициативу ведомств.

Ранее стало известно о намерении Министерства финансов и Федеральной налоговой службы России ужесточить государственный контроль за использованием контрольно-кассовой техники на розничных рынках. Авторы идеи выразили обеспокоенность в связи с теневым оборотом наличных средств и предложили ряд административных мер для борьбы с ним.

Гартунг призвал тщательно обдумать идею перед ее претворением в жизнь и порекомендовал сперва спросить у участников рынка, не приведет ли реализация задумки к дополнительным издержкам.

— Здесь нельзя перегибать палку. Иначе можно лишить производителей местной сельхозпродукции возможности работать, что нанесет гораздо больше ущерба, — пояснил парламентарий.

По его словам, в продажах импортных товаров через отечественные рынки действительно участвует «сплошной черный нал». Именно здесь нужно применять более жесткий госконтроль, считает депутат.

Гартунг заявил, что говорить о том, поддержит Госдума эту инициативу или нет, можно будет только после процедуры оценки регулирующего воздействия, в ходе которой все игроки рынка должны высказать свои замечания относительно идеи.

Читайте также: Экономисты объяснили стабилизацию рубля отсутствием желания покупать доллары