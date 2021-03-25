Экономисты объяснили стабилизацию рубля отсутствием желания покупать доллары

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Согласно данным Московской биржи на 11:30 по московскому времени 25 марта, курс доллара к рублю снизился на 0,5 процента по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость американской валюты составила 76,19 рубля.

Тем временем во время торгов 24 марта курс доллара поднимался до 77 рублей. Такие изменения происходили на фоне распродажи на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторы старались избавиться от долговых бумаг России, так как опасаются введения новых санкций. Однако поддержку рублю оказали экспортеры, конвертировавшие долларовую выручку от продажи нефтепродуктов в рубли. Это было сделано для того, чтобы оплатить налог на добычу полезных ископаемых.

По информации «Экономики сегодня», на рынок вышли новые игроки. Для них текущая доходность российского государственного долга является привлекательной. Поэтому они стремятся ее купить. Уточняется, что индекс RGBI, показывающий среднюю стоимость наиболее ликвидных ОФЗ на столичной бирже, увеличился до 596 пунктов. По мнению экспертов, это говорит о появлении спроса на российские долговые бумаги.

При этом пока нет конкретики по поводу новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Однако экономисты ожидают очередных ограничений в отношении РФ по итогам онлайн-саммита ЕС, который завершится 26 марта. В настоящее время стабилизация курса рубля является следствием отсутствия спроса на доллар.

Тем временем академик РАН Сергей Глазьев рассказал «Царьграду» о самых «токсичных» валютах. Таковыми он считает доллар, евро и фунт стерлингов.

— В них просто опасно держать деньги, — объяснил эксперт.

Он отметил, что доля доллара постоянно снижается в мировой торговле. На данный момент она составляет около 50 процентов, а пять лет назад она была равна 80 процентам. Он также добавил, что ведущие страны мира давно ведут политику отхода от «долларовой опасности».

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