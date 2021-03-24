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Финансист объяснил, чтостанет с рублем к лету
Фото: moscow-live

Финансист объяснил, чтостанет с рублем к лету

Елена Фролова

Экономика

Покупка иностранной валюты станет актуальной для россиян к началу лета, когда часть из них начнет выезжать на отдых за рубеж. Доллар в этот период будет стоить от 65 до 85 рублей. Такое мнение высказал директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

— Мы солидарны с Центробанком РФ во мнении о том, что американская валюта будет находиться именно в таком диапазоне, — отметил Олег Шибанов.

По его мнению, доллар находится под влиянием санкций, которые Соединенные Штаты хотят ввести в отношении России. Помимо этого, на ослабление национальной валюты влияют упавшие нефтяные котировки, сообщает НСН. Финансист также добавил, что во многих странах были усилены распродажи госдолга, поэтому заметно не только давление на валютном рынке, но и на процентной ставке на государственный долг.

Как пояснил Олег Шибанов, волатильность рубля в ближайшее время будет зависеть от котировок нефти.

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