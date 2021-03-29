Упавшего на пути человека в столичном метро передали медикам
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 2Карта всех событий
Упавшего на рельсы Арбатско-Покровской линии столичного метро человека передали врачам для оказания медицинской помощи. Об этом сообщила «Вечерней Москве» пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 29 марта.
В пресс-службе Дептранса Москвы призвали пассажиров Арбатско-Покровской линии метро пользоваться наземным транспортом.
Ранее сообщалось, что в метро остановили движение поездов на участке синей ветки из-за человека на путях. Составы не курсировали от станции «Киевская» до станции «Курская».
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