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Упавшего на пути человека в столичном метро передали медикам
Фото: moscow-live

Упавшего на пути человека в столичном метро передали медикам

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 2Карта всех событий

Упавшего на рельсы Арбатско-Покровской линии столичного метро человека передали врачам для оказания медицинской помощи. Об этом сообщила «Вечерней Москве» пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 29 марта.

В пресс-службе Дептранса Москвы призвали пассажиров Арбатско-Покровской линии метро пользоваться наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что в метро остановили движение поездов на участке синей ветки из-за человека на путях. Составы не курсировали от станции «Киевская» до станции «Курская».

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