Движение поездов закрыли на участке Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на пути

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1 Карта всех событий

В столице на Арбатско-Покровской линии метрополитена нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Курская». Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что движение составов было перекрыто из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в Дептрансе.

Читайте также: Столичные власти оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте