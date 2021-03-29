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Движение поездов закрыли на участке Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на пути
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Движение поездов закрыли на участке Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на пути

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1Карта всех событий

В столице на Арбатско-Покровской линии метрополитена нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Курская». Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что движение составов было перекрыто из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в Дептрансе.

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Арбатско-Покровская линия метропадение пассажира на рельсыМосковский метрополитен
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