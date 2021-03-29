Движение поездов закрыли на участке Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на пути
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала, 1Карта всех событий
В столице на Арбатско-Покровской линии метрополитена нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Курская». Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 29 марта.
Уточняется, что движение составов было перекрыто из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в Дептрансе.
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