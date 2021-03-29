Столичные власти оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте

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Власти столицы отмечают, что в соблюдении масочно-перчаточного режима в транспорте города сохраняется положительная динамика. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Как напомнили в ведомстве, ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах является обязательной мерой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которая была введена в Москве в числе других с 12 мая 2020 года.

— Если летом в метро маски носили 82 процента пассажиров, а маски и перчатки — 36 процентов, то уже к середине зимы эта цифра выросла до 99 процентов и 66 процентов соответственно, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в целом около 76 процентов пассажиров столичного транспорта соблюдают масочно-перчаточный режим.

Как уточнили в пресс-службе, ослабление ограничений в начале этого года не подразумевает отмену ношения масок и перчаток в общественном транспорте. ГКУ «Организатор перевозок» по-прежнему проверяет соблюдение режима.

По данным ведомства, с начала года на нарушении масочно-перчаточного режима попались 119 тысяч пассажиров транспорта, причем чуть более 37 тысяч — в марте. Чаще всего постановление о правонарушении оформлялось из-за отсутствия у пассажиров перчаток.

Уточняется, что на всем пассажирском транспорте ежедневно проводится дезинфекция. Контролеры каждый день предупреждают москвичей о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

В ведомстве поблагодарили пассажиров, которые ответственно относятся к соблюдению масочно-перчаточного режима.

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