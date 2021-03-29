Москвичей пригласили на спектакль-квест «Маленький принц»

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Творческое объединение «9» и ТЦ «Метрополис» приглашают взрослых и детей отправиться в увлекательное путешествие по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Спектакли можно посмотреть бесплатно в выходные дни с 10 по 25 апреля.

Дети и взрослые встретятся с Пилотом в пустыне, узнают историю Маленького принца, познакомятся с Лисом и вспомнят о простых и важных вещах, составляющих нашу жизнь: дружбе, любви, преданности.

Нежный и трогательный спектакль-квест, который участники пройдут под руководством гидов, заставит вновь погрузиться в детство, а в конце все инсталляции «оживут», чтобы все смогли очутиться в сказке и поучаствовать в ее создании.

Вместе с аниматорами юные зрители смогут построить самолет, нарисовать своего Лиса, исполнить танец Розы или найти в телескоп загадочные надписи.

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