Синоптик рассказал, что теплая дождливая погода в Москве ускорит таяние снега

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве на этой неделе температура воздуха превысит норму, в выходные ожидается похолодание. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 29 марта.

По данным синоптиков, в городе будет тепло, несмотря на дожди. Температура воздуха значительно превысит климатическую норму. В понедельник, 29 марта, и во вторник, 30 марта, ожидается до 12 градусов тепла.

— Это тепло придет в середине недели, в среду-четверг будут идти небольшие дожди, в дневные часы мы ожидаем до 15-16 градусов в дневные часы и около 5-7 градусов по ночам, — сказал специалист, отметив, что к выходным в регион начнет поступать холодный воздух, не исключены заморозки.

Синоптик также добавил, что волна тепла и осадки в середине недели вызовут интенсивное таяние снега. Однако он вряд ли успеет полностью растаять до выходных, передает агентство городских новостей «Москва».

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