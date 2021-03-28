Синоптик объяснил, что означает «персиковое» лето

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Жителей центральной части России ждет «персиковое» лето. Что означает это понятие, объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по словам эксперта, «персиковый цвет» лета можно объяснить цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре.

— В данном случае она ложится на карту европейской части России оранжевыми, местами персиковыми цветами, что соотносится с положительным отклонением от нормы на 1-2 градуса, — пояснил Тишковец.

Он также рассказал, что в центральной части страны первые два месяца лета в этом году обещают быть как раз на 1—2 градуса теплее нормы, а третий — на 1 градус выше нормы. Кроме того, согласно прогнозу синоптика, предстоящее лето будет достаточно засушливым. Дефицит осадков может достигать 20 процентов в Центральной России и до 40 процентов в Черноземье. Также в этом году не ожидается экстремального холода и жары.

Он предупредил, что жаркая засушливая погода, которая ожидается летом в Сибири, может спровоцировать лесные пожары. По словам синоптика, там температура летом может превышать климатическую норму на 10 градусов, передает РЕН ТВ.

Ранее Тишковец сделал прогноз на лето 2021 года в Москве. Синоптик отметил, что такое лето является идеальным для отдыха, в том числе и пляжного.

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