Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптик объяснил, что означает «персиковое» лето
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптик объяснил, что означает «персиковое» лето

Анастасия Колоскова

Общество

Жителей центральной части России ждет «персиковое» лето. Что означает это понятие, объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по словам эксперта, «персиковый цвет» лета можно объяснить цветовой градацией элементов прогноза погоды по температуре.

— В данном случае она ложится на карту европейской части России оранжевыми, местами персиковыми цветами, что соотносится с положительным отклонением от нормы на 1-2 градуса, — пояснил Тишковец.

Он также рассказал, что в центральной части страны первые два месяца лета в этом году обещают быть как раз на 1—2 градуса теплее нормы, а третий — на 1 градус выше нормы. Кроме того, согласно прогнозу синоптика, предстоящее лето будет достаточно засушливым. Дефицит осадков может достигать 20 процентов в Центральной России и до 40 процентов в Черноземье. Также в этом году не ожидается экстремального холода и жары.

Он предупредил, что жаркая засушливая погода, которая ожидается летом в Сибири, может спровоцировать лесные пожары. По словам синоптика, там температура летом может превышать климатическую норму на 10 градусов, передает РЕН ТВ.

Ранее Тишковец сделал прогноз на лето 2021 года в Москве. Синоптик отметил, что такое лето является идеальным для отдыха, в том числе и пляжного.

Читайте также: Москвичам пообещали «коралловый» апрель с температурой выше нормы

летопогода в РоссииРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте