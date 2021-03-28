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Москвичам пообещали «коралловый» апрель с температурой выше нормы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичам пообещали «коралловый» апрель с температурой выше нормы

Иван Юминов

Город

Жителей столицы ожидает «коралловый» апрель с температурой на один–два градуса выше нормы. Об этом в воскресенье, 28 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет «коралловый» апрель с температурой на один–два градуса выше нормы, — поделился синоптик.

Осадков в следующем месяце также будет меньше, чем обычно, что приведет к большему количеству солнечных дней, сообщает РИА Новости.

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