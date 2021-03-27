«Не останется и следа»: синоптик назвал день, когда Москва избавится от снега

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

В столичном регионе на следующей неделе будет набирать силу обширный антициклон. Он принесет в европейскую часть России солнечную погоду с температурой, превышающей климатическую норму. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал метеоролог Алексей Голубев.

По его словам, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, дневные температуры в редких случаях будут опускаться ниже пяти градусов.

— Итак, московская метеорологическая весна наконец-то вступила в свои права. Несмотря на то что в ночные часы нулевые показатели еще возможны, в дневное время средняя температура составит +5…+10 градусов, — сказал Голубев.

Плюсовые показатели приведут к обильному таянию снега.

— Если 25 марта, в первый по-настоящему теплый день, при положительной среднесуточной температуре высота сугробов составляла 34 сантиметра, то в эти выходные от воздействия солнечных лучей она уменьшилась аж до 22 сантиметров, — заметил эксперт.

В начале недели, когда температура воздуха достигнет семи градусов, снежный покров уменьшится до 15 сантиметров.

— В понедельник мы ощутим настоящую весеннюю погоду. Начнется, правда, этот день минусовым показателем в ночное время, температура будет сохраняться в пределахминус 3…0 градусов. Ближе к утру эти показатели достигнут +5…+7 градусов. В период со вторника по четверг теплую погоду местами будет нарушать первый весенний дождь, который, кстати, тоже поспособствует съеданию снежного наста, — сказал синоптик.

В первый день следующего месяца от снежных покровов в столице «не останется и следа», пообещал собеседник «ВМ».

— А еще первое апреля станет самым теплым днем будущей недели. Температура воздуха повысится до +9 градусов днем, а ночью столбики термометров не опустятся ниже трех градусов с положительным показателем, — сказал Голубев.

В конце недели погода будет переменчивой.

— В пятницу, 2 апреля, похолодает на четыре градуса и пойдет дождь. +3…+5 градусов ожидается днем, а ночью 0…+1, — сказал Голубев.

В выходные снова потеплеет на пару градусов, осадков не предвидится, но в столице будет пасмурно.

— В субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, в городе будет солнечная погода с показателями +5…+6 градусов днем и 0…+5 ночью, — спрогнозировал собеседник «ВМ».

Он добавил, что такие показатели превышают климатическую норму для начала апреля.

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