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Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду в ближайшие дни
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду в ближайшие дни

Юлия Курганова

Город

Солнечная погода без осадков прогнозируется в столице в ближайшие четыре дня. Это позволит москвичам насладиться запахом весны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Солнце будет часто появляться: и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник (с 28 по 30 марта, — примечание «ВМ»). Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу. Именно солнечный свет создает запах весны, — сказал он.

Синоптик добавил, что существенных осадков в эти дни не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 27 марта, в столице ожидается плюс 6-8 градусов, в воскресенье, понедельник — 7-9 градусов тепла, во вторник — плюс 5-10 градусов, передает ТАСС.

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Роман ВильфандМосквапрогноз погоды
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