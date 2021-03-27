Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду в ближайшие дни

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Солнечная погода без осадков прогнозируется в столице в ближайшие четыре дня. Это позволит москвичам насладиться запахом весны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Солнце будет часто появляться: и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник (с 28 по 30 марта, — примечание «ВМ»). Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу. Именно солнечный свет создает запах весны, — сказал он.

Синоптик добавил, что существенных осадков в эти дни не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 27 марта, в столице ожидается плюс 6-8 градусов, в воскресенье, понедельник — 7-9 градусов тепла, во вторник — плюс 5-10 градусов, передает ТАСС.

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