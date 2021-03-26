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Подснежники расцвели в центре Москвы
Фото: Предоставлено ГБУ «Мосприрода»

Подснежники расцвели в центре Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 2-я Дубровская улица Карта всех событий

Подснежники распустились в Москве после потепления. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подснежники расцвели в жилом секторе в центре столицы. В районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились прямо под окнами одного из жилых домов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве началась метеорологическая весна. В течение нескольких дней среднесуточная температура в столице останется выше нуля градусов. Четверг, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2021 года. Воздух прогрелся до плюс 10,8 градуса.

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цветыМоскваподснежники
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